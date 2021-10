Vladimiro Feliz garante estar alinhado com Rio no acordo com Moreira

Vladimiro Feliz foi o candidato do PSD à câmara do Porto nas autárquicas de setembro © Pedro Correia/Global Imagens

O acordo foi tornado público na noite desta quarta-feira. Vladimiro Feliz, candidato do PSD nas autárquicas de setembro, explicou, em declarações à TSF, que foi o movimento de Rui Moreira que deu o primeiro passo.

As negociações chegaram a bom porto. Para trás, ficam as críticas e os ataques de Vladimiro Feliz a Rui Moreira, a quem chamou "autarca vulgar", mas que agora não quis comentar.

Vladimiro Feliz, cabeça de lista do PSD nas autárquicas, prefere sublinhar as fronteiras estabelecidas, que excluem o partido de funções executivas e de gestão.

Da campanha para as autárquicas sobra, também, a troca de acusações entre o autarca do Porto e o líder do PSD. Rui Rio acusou Rui Moreira de estar ferido pelo caso Selminho. Rui Moreira afirmou que Rui Rio devia ter sido expulso do partido por não ter apoiado Luís Filipe Menezes, nas eleições autárquicas de 2013.

Vladimiro Feliz, mais uma vez, afasta-se de polémicas passadas, diz que o Porto está acima de tudo e garante que nada foi feito nas costas do líder do PSD.

O acordo entre o movimento de Rui Moreira e o PSD é, para Vladimiro Feliz, um compromisso para quatro anos, em nome da cidade, rejeitando as críticas da esquerda, que o acusa de ter duas caras.