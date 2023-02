Vogal da direção da FCT demite-se por incompatibilidades com ministra

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato © Rodrigo Antunes/Lusa (arquivo)

Uma vogal da direção da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), Amélia Maria Polónia da Silva, apresentou esta quarta-feira a demissão do cargo por incompatibilidades com ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, avança o Negócios.

Professora catedrática da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e membro da Academia Europaea, acabou por só estar sete meses no conselho diretivo da fundação, que é a agência pública nacional responsável pelo apoio à investigação em Ciência, Tecnologia e Inovação em todas as áreas do conhecimento.

A par de Amélia Maria Polónia da Silva saem também três diretores de serviço do instituto.

Esta segunda-feira também houve uma demissão numa instituição sobre a qual a ministra Elvira Fortunato tem alguma responsabilidade: Joana Mendonça saiu da Agência Nacional para o Investimento.