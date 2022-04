"Voltará a haver atualização anual dos salários", Marcelo diz que "justiça continua lenta demais" e outros destaques TSF

António Costa, primeiro-ministro © André Kosters/Lusa

Por TSF 20 Abril, 2022 • 21:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou que "voltará a haver atualização anual de salários" da administração pública a partir do próximo ano. O valor da atualização vai depender das negociações com os sindicatos e da evolução da taxa de inflação.

Na mesma entrevista, o primeiro ministro afirma que o ex-Presidente da República Cavaco Silva "acabou de ter uma derrota no PSD e outra no país, é capaz de estar um pouco azedo".

Sobre a polémica da ligação de João Leão ao financiamento do projeto do ISCTE, António Costa diz que o ex-ministro não tem "nada a ver" com o processo.

O próprio João Leão afasta-se da polémica. Segundo o ex-ministro, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior submeteu apenas um projeto, o do ISCTE, para financiamento, e um processo referente a três Institutos Politécnicos.

Na a abertura do ano judicial, o Presidente da República critica a justiça por continuar "lenta demais". Marcelo Rebelo de Sousa, ainda assim, reconheceu algumas mudanças positivas nos últimos anos.

Outro dos acontecimentos do dia foi o debate do Programa de Estabilidade na Assembleia da República. O ministro das Finanças, Fernando Medina, criticou a direita por verem os impostos como uma solução para tudo.

A um dia de Volodymyr Zelensky discursar no Parlamento português, o PCP, pela voz da líder da bancada parlamentar, anunciou que não vai participar na sessão. Paula Santos acusou a liderança ucraniana de ser "xenófobo e belicista".

Na Ucrãnia, o enviado especial da TSF, Rui Polónio, conta que Mykolaiv é uma cidade cada vez mais deserta. Quase 20 mil pessoas deixaram a cidade nas últimas horas, por causa dos bombardeamentos russos e da falta de água.

Já o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, pediu para ser recebido por Putin em Moscovo e por Zelensky em Kiev. O objetivo é discutir "passos urgentes" para travar a guerra.

O líder ucraniano vai discursar na Assembleia da República esta quinta-feira e a TSF foi perceber o que Zelensky tem dito pelos parlamentos por onde já passou. Conheça as principais intervenções do Presidente da Ucrânia pelos 25 parlamentos estrangeiros por onde já passou.

Ainda na Ucrânia, os dois funcionários do jardim zoológico de Kharkiv que estavam desaparecidos desde março foram encontrados mortos. O Feldman Ecopark informa que os dois homens foram mortos a tiro por soldados russos.

Quinta-feira também é dia de clássico na Taça de Portugal. Na antevisão, os treinadores de FC Porto e Sporting começaram a aquecer o embate. Sérgio Conceição criticou o castigo aplicado a Pepe: "Não vale tudo para ganhar." Na resposta, Rúben Amorim disse que o técnico portista lhe dá "vontade de rir".