Votação renhida. Rio segue à frente às 21h00, com 53,05% dos votos

O atual líder do PSD e recandidato, Rui Rio, seguia, às 21h00, à frente nas eleições diretas para a liderança do partido, com 53,05% dos votos, enquanto o eurodeputado Paulo Rangel tinha 46,95%, segundo os resultados provisórios.

Às 21h00 estavam apurados os votos em 129 secções, faltando fechar a contagem em 189. Entre as maiores concelhias, Rui Rio ganhou em Braga, Gaia e na Maia, enquanto Paulo Rangel venceu em Famalicão, Guarda e Cascais.