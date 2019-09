Por Inês André de Figueiredo 28 Setembro, 2019 • 15:10 Partilhar este artigo Facebook

Depois de uma noite difícil para António Costa e de ter falhado a arruada marcada para a manhã, em Braga, o secretário-geral do PS foi recebido numa sala cheia do restaurante Eugénios, em Famalicão, e na qual não faltaram animação e razões para arrancar sorrisos ao líder socialista. Chegou visivelmente debilitado, mas não se notava na voz, nem nos pedidos constantes de mobilização do partido. Apenas o discurso foi mais curto, mas com justificação: há mais logo à tarde em Guimarães.

O líder socialista reiterou que o Governo do PS alcançou uma "situação de estabilidade política que permitiu começar, desenvolver e concluir as metas propostas" e para que os próximos quatro anos sejam também de estabilidade pediu que fosse dada "força" ao partido.

"Mantenhamos bem alta a mobilização que temos tido, há um grande combate a fazer para podermos ganhar mesmo as eleições. Ninguém se deixe iludir pelas sondagens, o que conta mesmo são os votinhos com a cruz posta à frente do símbolo da mãozinha do PS no próximo domingo. É preciso pôr a cruzinha", alertou Costa.

Nas eleições "o voto de todos os portugueses vale exatamente o mesmo". "Cada um vota por si sem saber qual é o voto do vizinho. E quem quer um Governo do PS no próximo domingo só tem um voto: o voto no PS para garantir mais quatro anos de estabilidade", reiterou.

Mandatários para tudo... até para os pastores

No comício em Famalicão, Joaquim Barreto, deputado do PS e presidente da distrital de Braga, animou a família socialista que estava reunida e chamou os mandatários da lista do PS em Braga. Um, dois, três, quatro, cinco. É melhor parar por aqui. São 28. Havia ausências, mas mesmo assim o palco estava praticamente cheio e foram apresentados mandatários para as mais diversas (e insólitas) áreas.

Mandatários para os pastores e pescadores, para a cultura popular, o estilo de vida saudável e até os vinhos. Havia de tudo, um palco cheio, animado, mas ainda havia uma surpresa para os presentes e para António Costa. Ficava para mais tarde, antes veio o discurso do secretário-geral do PS.

Na altura de subir ao palco, António Costa não perdeu a oportunidade que acaba de lhe ser dada para frisar que "o PS tem a preocupação e o empenho de ser aberto à sociedade civil", mostrando "muito orgulho" nos militantes mas também nos que se empenham nas suas atividades na sociedade civil.

Chamou-lhe uma "coligação do PS com a sociedade portuguesa".

O discurso foi mais curto do que tem sido habitual na campanha, como tinha prometido, mas deu para esclarecer que os socialistas demonstraram que "não era preciso sair do euro para manter a austeridade, nem manter a austeridade para nos mantermos no euro".

Foi uma "aposta contra tudo e contra todos", que teve sucesso - como tem vindo a dizer - mas que não leva a uma acomodação -, até porque se quer "ainda mais e melhor", nomeadamente em áreas como o trabalho, já que "muito do emprego ainda não é o emprego digno e com um salário de qualidade" que os socialistas ambicionam para o país.

O PS pretende que "os rendimentos de quem trabalha continuem a melhorar em Portugal" e que haja "maior igualdade", um "combate de sempre dos socialistas" e do qual nunca desistirão. Entre as bandeiras apresentadas, Costa realçou ainda a erradicação da pobreza, um objetivo que começou há quatro anos e que o secretário-geral leva para o futuro.

Cantigas ao ritmo socialista

E após o fim do discurso de Costa, o momento de descontração da tarde. Cláudia Martins, a mandatária para a cultura popular, pôs os dotes de artista em prática e, de improviso, elogiou António Costa e a solução parlamentar que permitiu o Governo, até porque "o que importa, meus amigos, é que a "Geringonça" funcionou.

"Obrigada a quem acreditou. Não se esqueçam de votar PS", cantava, entre palmas e gargalhadas, muitas vindas da mesa onde se encontrava António Costa. Ainda se dirigiu à tal "mesa da presidência", como lhe chamou, e conseguiu 'arrancar' muitos sorrisos e boa disposição ao líder socialista.