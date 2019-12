Voto à "repressão" na Catalunha? Relações entre PS e PSOE continuam "muito boas"

José Luís Carneiro, secretário de Estado das Comunidades © Mário Cruz/Lusa

As relações entre o PS e o PSOE não ficaram diferentes depois de o Partido Socialista ter apoiado uma moção na Assembleia Municipal de Lisboa que denunciava a repressão na Catalunha. Quem o garante é o secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, depois de se reunir com a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzo Roig.

O número dois socialista assegura que as relações são "muito boas e positivas". "As relações [entre PS e PSOE] são historicamente muito positivas e têm, nos últimos tempos, ganho um alcance construtivo muito relevante e esse alcance é tão relevante por quanto contribui para a qualificação da presença dos dois países no centro da agenda política europeia", explica José Luís Carneiro.

Após a reunião, o dirigente socialista referiu ainda que António Costa, juntamente com Pedro Sánchez, é um "interlocutor relevante na construção do projeto europeu".

José Luís Carneiro explica que "o que houve foi uma posição de alguns deputados da Assembleia Municipal de Lisboa". "Como se sabe o poder local em Portugal goza de total autonomia, mas a Câmara Municipal de Lisboa emitiu um comunicado dando conta de que só as decisões tomadas em sede de câmara municipal vinculam a Câmara Municipal de Lisboa, vinculando também por um lado o respeito pelo Estado espanhol, pela sua constituição e pelas suas leis, o mesmo que é dizer que é uma posição de fundo e de sempre do PS", enalteceu.

No fim da reunião com o secretário-geral adjunto do PS, a embaixadora de Espanha em Portugal, Marta Betanzo Roig, reiterou que o primeiro-ministro tem uma "relação ótima com o Governo espanhol". Porém, recorda, "sempre a teve, não ó com o Governo socialista, mas também com o Governo de Mariano Rajoy".

"Não é uma questão ideológica, é uma questão de entendimento recíproco e de muito respeito e de partilha da convicção de que as relações entre Portugal e Espanha são absolutamente estratégicas", reforçou a embaixadora, enaltecendo que o "canal de diálogo está sempre aberto".