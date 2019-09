Voto antecipado sem filas ou constrangimentos

© António Pedro Santos/Lusa

Isabel Oneto, a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, revelou à TSF que a votação antecipada das legislativas está a correr sem sobressaltos. Perto de 56 mil eleitores pediram para antecipar o voto, uma possibilidade inaugurada nas últimas eleições europeias.

Nestas eleições, a experiência não correu bem, com muitos eleitores a terem de esperar demasiado tempo para exercer o direito de voto. Um cenário que este domingo, segundo a secretária de Estado Isabel Oneto, não se está a repetir.

"Ficámos a perceber que era necessário colocar mais mesas em espaços mais amplos e foi isso que fizemos em todas as câmaras, com a grande colaboração de todas elas. Os sítios onde houve maior pressão, em

Lisboa e Porto, ninguém demorou mais de um minuto a votar", explicou Isabel Oneto.

A governante afirmou que este modelo de voto antecipado veio para ficar.

"A prova de que é possível que os eleitores votem antecipadamente e que se possam inscrever mais próximo do ato eleitoral porque muitas vezes as pessoas não têm noção se estão ou não estão, depois não se inscrevem e acabam por não conseguir votar. Se estivermos mais próximos do ato eleitoral temos essa vantagem", acrescentou a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna.