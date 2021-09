"Voto nulo" dita empate e novas eleições em freguesia de Guimarães

© Leonel de Castro/Global Imagens

As eleições para a União de Freguesias de Sande, Vila Nova e Sande, São Clemente, no concelho de Guimarães, vão repetir-se, informaram hoje as candidaturas que empataram no domingo, após o tribunal considerar "nulo" um voto previamente válido.

Segundo a contagem inicialmente realizada, o PS venceu o sufrágio para a Assembleia de Freguesia, com 893 votos (44,90%), mais um do que a lista da coligação Juntos por Guimarães (PSD/CDS-PP), com 44,85%, mas a candidatura socialista reconheceu hoje que os eleitores da união de freguesias vão ter de regressar às urnas.

"Após validação de um voto nulo pelo tribunal, foi decretado um empate na votação. Deste modo, o ato eleitoral será repetido. Brevemente anunciaremos a data", lê-se na rede social Facebook, na página da lista encabeçada por Lucinda Oliveira, nome do PS para manter uma autarquia em que deteve o poder nos últimos quatro anos, sob a presidência de Bruno Oliveira.

A candidatura da coligação PSD/CDS-PP, liderada por Tiago Rodrigues, avançou a mesma informação, também na página oficial na rede social Facebook.

"Após a realização do apuramento geral de resultados, e a verificação de incongruências no apuramento dos votos, o Tribunal de Guimarães determinou a repetição das eleições para a Assembleia de Freguesia na União de Freguesias de Sande Vila Nova e Sande São Clemente. Divulgaremos, a seu tempo, mais informações sobre estas novas eleições", lê-se.

Os 3.202 eleitores inscritos vão de novo escolher os nove mandatos para a Assembleia de Freguesia, depois de um primeiro sufrágio em que votaram 1.989 cidadãos -- 37,88% de abstenção.