Voto sobre a Palestina aprovado no Parlamento (e sem abstenções)

Deputada do Livre deu início à polémica num voto sobre a agressão israelita a Gaza © Tiago Petinga/Lusa

Por Filipe Santa-Bárbara 29 Novembro, 2019 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Segunda semana seguida com a Palestina a surgir nas votações no parlamento, mas desta vez não houve qualquer abstenção tendo sido aprovado.

Apresentado pelo Bloco de Esquerda, os parlamentares foram chamados a pronunciar-se no voto de solidariedade para com o dia internacional de solidariedade com o povo palestiniano.

O voto foi aprovado com os votos a favor de BE, PS, PCP, PEV e a deputada do Livre e com os votos contra de PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal

Joacine Katar Moreira, deputada do Livre, que deu início à polémica na semana passada com a abstenção ao "voto de condenação da nova agressão israelita a Gaza e da declaração da Administração Trump sobre os colonatos israelitas", desta vez não se absteve.