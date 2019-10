Votos dos emigrantes contados. Conheça os resultados finais das eleições legislativas

Mais de 5.2 milhões de portugueses votaram © Gonçalo Delgado / Global Imagens

Por Rita Carvalho Pereira 17 Outubro, 2019 • 11:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Com a contagem dos votos dos eleitores portugueses que vivem no estrangeiro, ficaram apurados, esta quinta-feira, os resultados finais das eleições legislativas. O PS venceu sem maioria absoluta, para a qual precisaria de, pelo menos, 116 deputados.

Pub Pub

Feitas as últimas contas, o PS, com uma votação total de 36,34%, elege 108 deputados; o PSD, com 27,76% dos votos, elege 79 deputados; o Bloco de Esquerda, com 9,52%, elege 19 deputados, a CDU (PCP-PEV), com 6,33% elege 12 deputados; o CDS-PP, com 4,22%, elege cinco deputados; o PAN, com 3,32%, elege quatro deputados; o Chega, com 1,29%, elege um deputado; a Iniciativa Liberal, também com 1,29%, elege um deputado e, por fim, o Livre, com 1,09%, elege um deputado.

Pub Pub

Houve ainda 2,51% de votos em branco e 2,36% de votos nulos.

A taxa de abstenção foi de 51,43%

Em relação aos resultados escrutinados esta madrugada, no círculo eleitoral da Europa, os dois mandatos foram para PS (29,06%) e PSD (18,77%). Também no círculo fora da Europa, os dois lugares elegíveis foram para o PS e para o PSD (no entanto, com uma vitória dos sociais-democratas - com 33,39% - sobre os socialistas - com 20,19%). Em termos globais, nos votos dos emigrantes, o PAN foi a terceira força mais votada (4,84%), seguido pelo Bloco de Esquerda (4,75%), pelo CDS-PP (3,36%) e pelo PCP-PEV (2,04%).

Clique na imagem para ver os resultados em detalhe, por distrito, concelho e freguesia: