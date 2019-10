Votos dos emigrantes elegeram dois deputados do PS e mais dois do PSD

Por Rita Carvalho Pereira com Paula Dias 17 Outubro, 2019 • 08:20 Partilhar este artigo Facebook

Os votos dos emigrantes portugueses permitiram, esta quinta-feira, a eleição de dois deputados do Partido Socialista (PS) e dois deputados do Partido Social Democrata (PSD).

Pelo PS, que recebeu 26,24% dos votos, foram eleitos Augusto Santos Silva (que deverá ser substituído por Paulo Porto Fernandes, quando Santos Silva assumir o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros), pelo círculo eleitoral de fora da Europa, e Paulo Pisco, pelo círculo eleitoral europeu.

Já pelo PSD, que contou com 23,42% da votação, foram eleitos José Cesário, pelo círculo eleitoral de fora da Europa, e Carlos Gonçalves, pelo círculo europeu.

Esta é a primeira vez em 20 anos que o PS elege um deputado fora do círculo eleitoral da Europa.

Para Paulo Pisco, deputado do PS que foi reeleito, trata-se de um "resultado histórico": "É uma grande vitória. Há 20 anos que o Partido Socialista não tinha uma evolução nos resultados dos círculos da emigração (...). Revela bem que a aposta [em Augusto Santos Silva] foi ganha."

No entanto, se olharmos apenas para os votos dos emigrantes que vivem fora da Europa, houve uma vitória clara do PSD (que teve mais de 6 mil votos de vantagem em relação ao PS - 33,39% contra 20,19%).

Quanto aos restantes partidos, na votação geral no estrangeiro, o Pessoas-Animais-Natureza (PAN) ficou com 4,84% dos votos; o Bloco de Esquerda (BE) com 4,75%; o CDS - Partido Popular (CDS-PP) com 3,36% e a Coligação Democrática Unitária (CDU/PCP-PEV) com 2,04%.

Em relação aos pequenos partidos, foi o Partido Democrático Republicano (PDR) quem recebeu mais votos, com 1,61%. A Iniciativa Liberal (IL) teve 1,35%; o PNR (Partido Nacional Renovador) ficou com 1,17%; o Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP-MRPP) com 0,97%; o Livre com 0,96%; o Chega com 0,87%; o Partido da Terra (MPT) com 0,84%; o Aliança com 0,74%; o Nós, Cidadãos com 0,74%; o Partido Unido dos Reformados e Pensionistas (PURP) com 0,67%; o Partido Trabalhista Português (PTP) com 0,51%; o Reagir - Incluir - Reciclar (RIR) com 0,46%; o Juntos pelo Povo (JPP) com 0,38%; o Partido Popular Monárquico (PPM) com 0,35% e o Movimento Alternativa Socialista (MAS) com 0,11%.

Mas o destaque vai mesmo para a elevada percentagem de votos considerados nulos (22,33%). Dos 158.252 votos recebidos de portugueses que residem no estrangeiro, 35.331 não foram considerados válidos - a maioria dos quais, devido à falta do documento de identificação do eleitor.

"Há um número elevado de cartas-resposta que foram remetidos com boletim sem identificação - sem a necessária cópia do cartão de cidadão ou bilhete de identidade -, portanto, isso acabou por não permitir ter as condições legais para que esses envelopes fossem considerados", explicou à TSF o secretário-geral adjunto da Administração Eleitoral, Joaquim Morgado.

A contagem dos dos votos decorreu no pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa. Durante toda a noite, os escrutinadores estiveram a registar e contabilizar a votação dos portugueses que vivem no estrangeiro. Um processo muito demorado que, de acordo com Joaquim Morgado, se deveu ao elevado número de votos registados. O secretário-geral adjunto da Administração Eleitoral fala num "volume anormal de boletins de voto" recebidos durante os últimos dias. "Só hoje chegaram-nos 5.800 cartas-resposta", adiantou.

Segundo Joaquim Morgado, uma das mesas de voto onde a contagem dos votos mais demorou foi a de Macau, que teve uma afluência desmedida de chegadas de votos de última hora, que não deram descanso a quem esteve a registá-los. "Foi uma sobrecarga [para os escrutinadores] e tiveram um desempenho brilhante; estiveram até esta hora a terminar esse processo."

Notícia em atualização