Zé Albino continua a ser tema na campanha, fenómeno nos céus de Trás-os-Montes explicado e outros destaques TSF

Ao 9.º dia da campanha, subiram de tom os ataques de Costa ao PSD. O secretário-geral socialista acusa o partido de Rui Rio de estar disponível para ficar refém da extrema-direita. O líder social-democrata não se deixou ficar e respondeu: "Perdeu uma boa oportunidade para estar calado".

Nos argumentos entre os líderes do PS e do PSD entrou o gato de Rui Rio. Para Costa, Zé Albino está deprimido, mas por pouco tempo. O líder socialista acredita que o dono irá para casa já no domingo.

Da campanha para o céu, o fenómeno é outro. Na noite passada, a reentrada de um satélite da Spacex iluminou os céus de Trás-os-Montes. O momento foi captado em vídeo que aqui mostramos.

Já sobre a pandemia, a DGS atualizou uma norma. Os profissionais de saúde que prestam cuidados de saúde diretos, em residências e lares para idosos, passam a ser considerados contactos de alto risco.

As autoridades de saúde reportaram esta segunda-feira mais de 32 mil casos e 44 mortes. O rt e a incidência subiram nas últimas 24 horas.

No Alentejo, um estudo serológico desmontrou que após seis meses apenas 17% dos vacinados com a Jansseen tinham anticoportos.

Pela Europa, esta segunda-feira foi dia de um Conselho Europeu marcado pela tensão crescente no leste do "Velho Continente". Perante a ameaça de uma incursão russa iminente em território ucraniano, o ministro dos Negócios Estrangeiros diz o Governo tem informação sobre os portugueses que residem naquele país.

Voltando à política nacional, o dirigente comunista João Oliveira esteve no Fórum TSF onde deixou um aviso. Os portugueses só querem soluções e respostas para os problemas reais e não querem nem maioria absoluta nem entendimentos entre PS e PSD.

Lá fora, destaque ainda para um anúncio pouco comum no seio da Igreja Católica. Mais de 100 padres e membros da igreja alemã assumiram a condição de LGBTI.