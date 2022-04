Zelensky no Parlamento português a 21 de abril

© DR

Por Francisco Nascimento 13 Abril, 2022 • 11:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai falar aos portugueses a 21 de abril, às 15h00, na Assembleia da República. A data da sessão foi articulada entre o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o chefe de Estado ucraniano e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva.

A data foi anunciada por Augusto Santos Silva aos deputados durante a conferência de líderes desta quarta-feira, sabe a TSF. A sessão vai contar com a presença do Presidente da República e do primeiro-ministro, mas só Santos Silva e Zelensky vão discursar.

Na sexta-feira, em declarações ao programa da TSF e do DN "Em Alta Voz", o presidente da AR revelou que a embaixadora da Ucrânia em Portugal mostrou disponibilidade de Volodymyr Zelensky para se dirigir aos deputados portugueses.

Os deputados aprovaram a sessão solene, por proposta do PAN, para que o presidente da Ucrânia se dirija ao Parlamento português, seguindo o exemplo de outros países. Apenas o PCP votou contra, lembrando que as sessões com presidentes de outros países se realizam apenas "durante visitas de Estado a Portugal".

"A Assembleia da República, enquanto órgão de soberania, não deve ter um papel para contribuir para a confrontação, para o conflito, para a corrida aos armamentos. O seu papel deve ser exatamente o oposto. O papel da Assembleia da República deve ser um papel em defesa da paz", defendeu a líder parlamentar comunista, Paula Santos, em declarações aos jornalistas.

Desde a invasão russa na Ucrânia, Zelensky tem falado um pouco por todo o mundo, principalmente nos parlamentos europeus, onde apela ao apoio à Ucrânia e a sanções firmes à Rússia.

O primeiro discurso de Zelensky, depois da invasão, foi ao Parlamento Europeu, por videoconferência, no início de março. De seguida, o Presidente ucraniano dirigiu-se aos deputados do Reino Unido e, entretanto, já discursou nos parlamentos dos EUA, Alemanha, França, Israel, entre outros.