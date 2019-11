José Sócrates começou esta semana a ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro está acusado de 31 crimes económico-financeiros, entre os quais corrupção passiva.

Por Ana António 03 Nov, 2019 • 20:28

José Sócrates começou esta semana a ser interrogado pelo juiz Ivo Rosa na fase de instrução da Operação Marquês. O antigo primeiro-ministro está acusado de 31 crimes económico-financeiros, entre os quais corrupção passiva.

No programa Governo Sombra desta semana, Ricardo Araújo Pereira destacou alguns pontos entre o que tem vindo a público do interrogatório a José Sócrates: quando o Ivo Rosa pergunta qual o motivo que levou o antigo primeiro-ministro a receber dinheiro do amigo e empresário Carlos Santos Silva em numerário e não por transferência bancária, Sócrates respondeu que usaram dinheiro vivo porque "transferências bancárias poderiam dar a ideia de que trabalhava para o amigo". Ricardo Araújo Pereira pergunta como é que a ideia que deu o uso de dinheiro vivo - a de que Sócrates andaria a viver à custa dos amigos - é mais digna do que andar a trabalhar para eles, e recorda que inicialmente a justificação dada pelos advogados do antigo primeiro-ministro foi a de que Sócrates não confiava no sistema bancário. "Portanto, isto é pronto a vestir jurídico: "O que é que achas desta desculpa? Fica-me ridícula? Então espera aí... Ó Luís! E esta? Está melhor?" - brincou o humorista.

Outro momento destacado por Ricardo Araújo Pereira foi a explicação dada por José Sócrates quando o juiz Ivo Rosa lhe perguntou porque continuou a pedir empréstimos aos amigos, quando recebia 12.500 euros mensais de uma empresa para a qual trabalhava. Sócrates terá respondido que "12.500 euros por mês não chega para Paris". Araújo Pereira recorda que quando acusaram Sócrates de levar uma "vida faustosa" ele se indignou e perguntou se "A vida faustosa é ir tirar um mestrado para Paris? É querer que os filhos acabem o liceu numa escola internacional?". O humorista responde às perguntas com um "É pá, sim".



O último ponto que chamou a atenção de Ricardo Araújo Pereira foi a resposta de Sócrates quando Ivo Rosa o questionou sobre a despesa de sete mil euros numa viagem de ski na Suíça, no Natal, quando diz viver com dificuldades financeiras, ao que o antigo primeiro-ministro terá respondido serem "gastos normais da classe média". Ricardo Araújo Pereira não tem dúvidas de que sejam, provavelmente, gastos da classe média... mas do Mónaco, e não de Portugal.