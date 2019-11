Ricardo Araújo Pereira mostrou-se surpreendido pela decisão de Carlos Guimarães Pinto em abandonar a presidência da Iniciativa Liberal.

Ricardo Araújo Pereira explicou que vê no texto de despedida que Carlos Guimarães Pinto publicou na rede Facebook uma "crítica extremamente pertinente ao que se costuma chamar de 'meritocracia", um conceito tão valorizado entre liberais, e que isso o deixou impressionado: "Não há nada como as desigualdades morderem-nos no rabo para a gente sentir a ferroada", brincou.

O humorista segue explicando que, segundo uma perspetiva liberal, "Carlos Guimarães Pinto esforçou-se imenso, desempenhou um papel muito importante, mas (...) não foi eleito. O candidato por Lisboa foi eleito, e, portanto, o de Lisboa teve mais mérito". Pedro Mexia intervém para lembrar que há outros fatores a ter em conta, nomeadamente o facto de Lisboa ter um círculo eleitoral maior, o que acaba por ser precisamente o ponto ao qual o humorista queria chegar: "Certo! Há sempre uma explicação, para além do mérito. Nem sempre é o mérito que explica, se calhar é um círculo maior, se calhar teve mais sorte", argumenta Ricardo Araújo Pereira, de forma a ilustrar as falhas que atribui ao conceito de "mérito".

Carlos Vaz Marques recorda de seguida uma das citações mais reveladoras do texto de Guimarães Pinto: "Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais". Ricardo Araújo Pereira defende que deveria "ter havido alguma solidariedade, ou até mesmo fraternidade, para com o presidente demissionário da iniciativa Liberal", para que o presidente demissionário não tivesse de abandonar o partido.

