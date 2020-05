Reitor garante apenas pessoas "diretamente implicadas" nas celebrações em Fátima

Santuário de Fátima © Nuno Trigo / Slideshow / Global Imagens

As celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de maio, nos dias 12 e 13, vão contar apenas com a presença das pessoas nelas diretamente envolvidas, disse hoje o reitor do Santuário de Fátima, Carlos Cabecinhas.



Em declarações à agência Lusa, Carlos Cabecinhas explicou que "só estarão presentes as pessoas necessárias e diretamente implicadas nas celebrações".

Como é habitual nos outros anos, as celebrações decorrerão no recinto de oração do santuário, mas sem a presença de peregrinos, uma vez que este estará encerrado.



"A entrada de peregrinos nos espaços do santuário, entre a tarde do dia 12 e a hora do almoço do dia 13, não será possível. Os espaços estarão todos inacessíveis, incluindo o recinto de oração, que será encerrado", frisou.



Carlos Cabecinhas explicou que "o objetivo é evitar qualquer tipo de aglomeração de pessoas ou ajuntamentos".



"A mensagem que é importante e que as pessoas devem ter presente é que não poderão entrar no recinto de oração, não poderão participar em qualquer celebração e, por isso, não devem vir", pediu.

O papel das autoridades



Questionado sobre as medidas de segurança adotadas para a eventualidade de, apesar deste apelo, os peregrinos decidirem deslocar-se ao santuário, Carlos Cabecinhas referiu que aquelas competem às autoridades.



"Sempre foi assim. Nós respeitamos a sua atuação e articulamos o que tem de ser articulado, que é a parte de vigilância dos nossos espaços", acrescentou.

Celebrações diferentes



O reitor reiterou o sentimento de "profunda dor" por, pela primeira vez na sua história, o Santuário de Fátima não acolher peregrinos, que são "a razão de ser" do seu quotidiano.



"Ainda assim, sabemos que tomámos a decisão correta, porque foi a decisão mais responsável", considerou, acrescentando que esta se baseou "na saúde e na segurança dos peregrinos, na sequência desta pandemia e das decisões das autoridades".



Apesar de a presença dos peregrinos não ser possível fisicamente, Carlos Cabecinhas disse que o santuário não prescinde "da sua oração, da sua presença espiritual".



"O santuário estará vazio, mas não estará deserto. Os peregrinos serão os mais presentes na celebração, não temos dúvidas", realçou.

