Por Ana António 12 Out, 2019 • 14:59

André Ventura chegou ao Parlamento e um grupo de benfiquistas considera que não o teria conseguido sem instrumentalizar o Benfica.

André Ventura ganhou notoriedade como comentador de futebol adepto do Benfica, e foi pelo seu pé que a extrema-direita entrou no Parlamento português, com a eleição de um deputado pelo partido Chega, nas eleições legislativas de 6 de outubro.

Um grupo de benfiquistas, entre os quais Ricardo Araújo Pereira, exprimiu a sua indignação pelo que considera ser a instrumentalização do clube para fins políticos pela parte de André Ventura, dirigindo à direção do Benfica uma carta aberta .

No programa Governo Sombra, Ricardo Araújo Pereira comenta algumas das críticas que foram feitas ao teor da carta, nomeadamente por Pedro Marques Lopes , e explica o que espera de Luís Felipe Vieira: uma demarcação em relação a André Ventura, e que não há nesse apelo qualquer ataque à liberdade de expressão do deputado eleito do Chega.

