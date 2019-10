Depois das eleições legislativas não se sabe muito bem se a 'geringonça' sobreviveu.

Depois das eleições legislativas não se sabe muito bem se a 'geringonça' sobreviveu.

Na noite das eleições legislativas, António Costa disse que "os portugueses gostaram da "geringonça", mas, feitas as contas, os partidos que formavam a 'geringonça' tiveram menos votos no total do que há quatro anos. A conclusão que Ricardo Araújo Pereira consegue tirar é que não consegue tirar nenhuma conclusão e que talvez fosse melhor os portugueses terem espaço para acrescentar uma nota a explicar o seu sentido de voto no boletim.

Outra coisa que está a ser difícil de interpretar é o estado atual da 'geringonça': se antes das eleições todos queriam ser os inventores da solução governativa que juntou PS, BE, PCP e os Verdes durante quatro anos, depois das eleições parece que ninguém sabe muito bem se está viva ou morta. O BE diz que a "geringonça" morreu, o PS diz que não morreu, e o PCP diz que nunca existiu. Talvez seja boa ideia chamar um médico legista para ver o que se passa, sugere o humorista.

