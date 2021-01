Associação para a Promoção da Segurança Infantil quer parques infantis abertos

© Pixabay

A Associação para a Promoção da Segurança Infantil (APSI) considera que manter os parques infantis fechados é uma medida que "não se justifica face o risco" de transmissibilidade do coronavírus das crianças para os adultos.

A presidente da APSI, Sandra Nascimento, defende que "devíamos aproveitar este tempo que temos e este país que temos para incentivar o maior uso do espaço exterior e arranjar soluções para que as crianças possam usar mais os espaços verdes e os parques infantis".

Por isso, Sandra Nascimento apela que as decisões sejam tomadas tendo em conta os efeitos desta medida nas crianças: "Não podem ser apenas focadas na saúde nessa perspetiva mais médica. Isto tem sido o maior erro ou aquilo que tem prejudicado mais as crianças: só nos preocuparmos com a questão mais biomédica ou física nessa perspetiva médica e esquecermos o que é que a criança perde com este tipo de medidas, que criam grandes restrições na sua socialização, no seu acesso a brincar, no seu acesso a estar ao ar livre, até na aprendizagem."

Sandra Nascimento insiste que "é mais ou menos consensual que a partir dos 12 [anos], o nível de transmissibilidade e de contágio começa a ser mais elevado e, portanto, aqui as coisas podiam ser um bocadinho diferentes, mas até aí (pré-escolar, creche e mesmo em idade escolar) há outros países que não têm restrições, por reconhecerem que o risco é diferente e que temos de ter medidas diferentes de acordo com a idade".

