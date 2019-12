Ondas até cinco metros. Aviso amarelo em toda a costa devido a agitação marítima

© Artur Machado / Global Imagens

Toda a costa de Portugal continental está sob aviso amarelo até às 12h00 devido à agitação marítima, e para quarta-feira estão previstos avisos para a chuva e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O alerta para o estado do mar, com ondas entre os quatro e os cinco metros, começou às 07h00 e vai estender-se até às 12h00.

Para quarta-feira, o IPMA colocou já os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra e Braga também com aviso amarelo devido ao vento forte, com rajadas até aos 80 quilómetros por hora (km/h) no litoral e até aos 100 km/h nas terras altas e precipitação, por vezes forte.

O aviso de vento começa ao início da tarde e prolonga-se até ao fim do dia.

Quanto à precipitação, o aviso começa às 15h00 nos distritos de Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Vila Real e Braga e prolonga-se até ao fim do dia.

Em Viseu, Guarda, Castelo Branco e Coimbra, o aviso para a chuva forte tem início às 18:00 e dura até ao fim do dia.

O aviso amarelo é o segundo menos grave de uma escala de quatro e é emitido quando as condições meteorológicas representam um "risco para determinadas atividades".