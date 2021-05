Ex-militares contra o Governo e uma viagem à "ilha do tempo" entre os destaques da Manhã TSF

© Miguel Pereira/Global Imagens

O "Grupo dos 28", constituído por ex-chefes de Estado-Maior, incluindo o general Ramalho Eanes, assinou uma carta a contestar processo de reforma das Forças Armadas. Em declarações à TSF, o presidente da Associação Nacional de Sargentos, António Lima Coelho, aplaude a iniciativa

Ainda esta quinta-feira a TSF avançou que outro grupo de oficiais, ligados ao grupo de reflexão estratégica independente, tinha enviado ao Presidente da República e ao Governo um documento contestando a proposta do ministro da Defesa, João Gomes Cravinho.

O Corvo, a ilha mais pequena dos Açores, é o primeiro lugar da Europa onde quase toda a população já está vacinada contra a Covid-19. A TSF visitou-a para descobrir o que leva "400 malucos" - nas palavras do presidente da Câmara Municipal - a escolherem esta espécie de "porta-aviões" no meio do Atlântico como residência permanente.

Esta sexta-feira, entrevistada no programa "Em Alta Voz", da TSF e DN, a futura líder do PAN assume que o partido quer ser Governo. Inês Sousa Real afirma ainda que há "linhas vermelhas" que separam o PAN do PS. E sobre o próximo Orçamento do Estado, e embora defenda que o país não precisa de uma crise política, avisa que o partido não será uma "via verde para o Governo fazer o que muito bem entender".

Pelo menos 119 pessoas já morreram, incluindo 31 menores, desde o início da escalada militar entre Israel e grupos palestinianos na segunda-feira. A maior operação israelita em Gaza, desde segunda-feira, consistiu em 50 rondas de bombardeamentos por terra e ar em 40 minutos.

Por último, a entrevista TSF com Robert Swan Lawrence, professor de Saúde Pública e Ambiental do hospital universitário de John Hopkins, que lembra que ainda há muito por saber sobre a Covid-19. Os efeitos a médio e longo prazo são território desconhecido, mas o investigador fala também de um gradiente social na saúde. O coronavírus foi um altifalante das diferenças sociais, garante