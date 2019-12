Von der Leyen considera que Portugal é "exemplo" em "energia limpa"

© Hannibal Hanschke/Reuters

Por João Francisco Guerreiro 18 Dezembro, 2019 • 13:26 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A presidente da Comissão Europeia afirma que "todos os Estados-membros têm pontos de partida diferentes", em matéria de combate às alterações climáticas.

Ouça a reportagem do jornalista João Francisco Guerreiro 00:00 00:00

Ursula von der Leyen afirmou esta manhã, em Estrasburgo, que a Europa corre a diferentes velocidades em matéria de combate às alterações climáticas. Mas, para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Portugal segue na dianteira e é um exemplo.

"Portugal começou a sua transição climática em 2005 e investiu de forma significativa desde então", afirmou a presidente referindo-se aos investimentos públicos nas energias renováveis, iniciadas no primeiro governo de José Sócrates.

"Em 2023, irá encerrar a sua última mina de carvão mineral, já tem um superavit de energia renovável e, juntamente com o governo holandês, está a trabalhar e a preparar a energia de hidrogénio verde", destacou a presidente, admitindo que Portugal pode até dar um contributo para que o resto da Europa possa fazer a sua transição para o consumo da chamada "energia limpa".

"A questão para Portugal é como transportar a sua energia renovável através de Espanha e de França para os outros países onde esta energia é necessária", afirmou, considerando que de "uma perspetiva portuguesa, o Pacto Ecológico Europeu tem a ver com infraestruturas de energia, com as interligações e com a adaptação e um ajuste às alterações climática".

"Portugal é um dos países mais afetados pelas alterações climáticas: tem uma longa costa, tem furacões, cheias e fogos florestais de grande dimensão que já causaram um grande impacto - no ano passado morreram 60 pessoas", apontou a presidente da Comissão.

Ouvido em Estrasburgo, do deputado Carlos Zorrinho considerou as declarações de Von der Leyen "são um reconhecimento de que, de facto, Portugal foi o primeiro país a fazer um 'Green Deal", quando em 2005 com o Plano Tecnológico avançou com a transição energética e com a transição digital".

"Portugal precisa de muito investimento, nomeadamente do Mecanismo Interligar a Europa, para reforçar as interconexões elétricas e também interconexões a gás, ligadas ao projeto do hidrogénio, que também foi referido pelo Presidente da Comissão, permitindo que seja nelas injetado também gás limpo e também a gás que funciona como um bloco de suporte às energias renováveis finalmente", afirmou o deputado.

Carlos Zorrinho admitiu também que Portugal possa ainda vir a beneficiar também de algumas medidas do "mecanismo para a transição justa", que tem a finalidade de apoiar as regiões mais severamente atingidas pelo impacto da reconversão da indústria, do pondo de vista climático.

A TSF pediu também reações aos restantes grupos políticos.

[Notícia em atualização]