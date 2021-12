"2 Rodas Solidárias", o projeto que transforma bicicletas em prendas para crianças carenciadas

Por Sónia Santos Silva 15 Dezembro, 2021 • 08:33 Partilhar este artigo Facebook

O Pai Natal insuflável, vistoso e grande, que está à porta é a metáfora do projeto solidário, que é arranjado por Renato Gaspar, mas o dono da Oficina do Empenado não se sente como tal.

"De maneira alguma. Simplesmente temos a sensação de dever cumprido e de contribuir com alguma coisa para a sociedade. Há muitas famílias carenciadas e as crianças são as primeiras a ser afetadas."

Renato e Sofia Gaspar, marido e mulher, são parceiros da Câmara Municipal de Lousada. Trabalham diretamente com António Augusto Silva, vereador do Desporto, que explica que o projeto "2 Rodas Solidárias" começou com um outro projeto.

"Surgiu de uma necessidade que teve a ver com o facto de termos constatado que muitas das crianças do 1º ciclo não sabiam andar de bicicleta. Então desenhámos um projeto para fomentar esta aprendizagem."

A formação, promovida pela autarquia de Lousada, para os cerca de quatro mil alunos que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico inclui aulas práticas e teóricas.

"Também é trabalhado nas escolas a segurança rodoviária e noções básicas de mecânica para eles próprios conseguirem fazer pequenos arranjos."

O Estádio Municipal de Lousada é a pista de treinos. Muitos alunos encontram, aqui, a única oportunidade para andarem de bicicleta.

"Alguns dos alunos não tinham bicicleta em casa, portanto era preciso encontrar uma solução para estes miúdos. Surgiu, então, a ideia de fazermos recolha de bicicletas usadas, que depois de restauradas são distribuídas às crianças mais carenciadas, com a ajuda da ação social do município que nos fazem a sinalização dessas crianças e depois entregamos essas bicicletas."

É neste complexo desportivo, em Lousada, que podem ser entregues as bicicletas. No canto, um espaço onde funciona uma pista de atletismo coberta estão já alguns exemplares, para além de um skate, um par de patins, algumas trotinetes e triciclos. A cerca de dez quilómetros, já em Penafiel, as mãos calejadas de Renato Gaspar prometem deixar tudo um brinquinho.

"Nós pedimos às pessoas que não nos entreguem lixo. Às vezes recebemos bicicletas quase todas desfeitas, mas tentamos aproveitar tudo o que for possível."

Muitas doações são bicicletas que ficaram encostadas ao passado.

"Os pais compram bicicletas para os filhos, mas depois eles crescem e já não funcionam ou ficam esquecidas. São bicicletas que custam mais de cem euros e que já não têm o mesmo valor de mercado. Por isso, acho que faz sentido que sejam doadas."

O excesso de telemóveis e a escassez de exercício físico levou Renato Gaspar a avançar com este projeto. Custa-lhe tempo e dinheiro, mas o sabor de receber uma bicicleta no Natal é eterno na memória.

"Recordo-me que um dia pedi uma bicicleta aos meus avós. O meu avô deu-me, mas avisou que tinha de a partilhar com os meus primos. Somos vinte e dois, mas ele disse para nos desenrascarmos. As pessoas agora já não dão o mesmo valor aos brinquedos de antigamente. Nós damos. Eu faço estes arranjos com a minha mulher, Sofia, somos só nós os dois... e o cão, que não faz nada, o Pantera."

O Pantera, pequeno e mexido, acompanha tudo o que se passa na oficina do Empenado, onde já há dois exemplares quase prontos para entrega. Só falta Sofia Gaspar cuidar dos pormenores.

"O meu papel é tratar da imagem das bicicletas, da limpeza, para lhes dar um aspeto apelativo. Não vamos entregar as bicicletas todas sujas, porque depois as crianças ficam tristes."

Renato Gaspar não faz contas às horas nem às peças que já gastou nas reparações. Há olhares que pagam tudo.

"A forma como os pais olham para nós já chega. A expressão deles diz tudo. Quanto ao valor despendido até agora, nas edições anteriores, é muito difícil contabilizar tudo. Faço este trabalho aos domingos e nunca fiz as contas. Muito sinceramente nem quero pensar nisso."

Nas duas edições anteriores foram entregues mais de quarenta bicicletas a crianças carenciadas do município de Lousada. Nesta edição, a média deve ser superada. A entrega está agendada para janeiro, e como nos anos anteriores, a Câmara Municipal de Lousada oferece um capacete a cada novo ciclista.