Vinte modos diferentes de viver em pandemia

O desafio era concreto. Revelar como é viver em pandemia, durante oito dias.

Os convites seguiram e foram, naturalmente mais que as respostas.

Nestas coisas, as ideias podem crescer mais do que se pensava no início.

Ouça aqui a entrevista com Joana Bernardo. 00:00 00:00

Joana Bernardo tinha a missão de coordenar o trabalho, e acabou por escrever o próprio diário, que remata "8 dias em 2020", uma edição Minotauro.

Pedro Marques Lopes, Bartolomeu Costa Cabral e Daniel Blaufuks são apenas 3 dos 20 nomes que aceitaram o desafio.

É gente que não tem apresentação profissional nem estatuto social, que sirva de etiqueta ou justificação para ali estar.

O processo de construção do livro foi explicado, na Tarde TSF pela autora e coordenadora Joana Bernardo.