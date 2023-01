2022 foi um ano de "reencontro" entre o Bom Jesus do Monte e mais de um milhão e meio de visitantes

Bom Jesus do Monte © Gonçalo Delgado/Global Imagens

Por Vanessa Batista 21 Janeiro, 2023 • 11:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ano que terminou foi, para a Confraria do Bom Jesus do Monte, de "reencontro" com a comunidade local e os peregrinos que chegam dos quatro cantos do mundo para conhecer aquele que é, desde 2019, Património Mundial da Unesco.

No total, segundo dados avançados pela Confraria esta sexta-feira, em comunicado, visitaram o Bom Jesus mais de um milhão e quinhentas mil pessoas, um valor muito próximo ao registado antes da pandemia que ditou quebras na procura na ordem dos 70%.

As missas celebradas por grupos de peregrinos, na Basílica, mostram uma evidente maioria de estrangeiros. De forma organizada, celebraram 1.506 de origem polaca, seguidos de 983 italiana, 437 brasileira e 376 estadunidenses, sendo que do nosso país foram 924. Porém, o vice-presidente da Confraria, Varico Pereira, revela que, ao longo dos últimos anos, o mercado com maior crescimento é o norte-americano.

Ouça aqui a reportagem em Braga 00:00 00:00

As visitas guiadas pelos 573 degraus desde o pórtico, passando pelas 17 capelas repartidas pelo Largo do Pelicano, Adro e Terreiro dos Evangelistas, sem esquecer a basílica e a mata, aumentaram 60%, relativamente ao ano anterior, num total de 1.500.

2023 será um ano desafiante, de acordo com o responsável, visto que será necessário fazer investimentos significativos, nomeadamente, avançar com a execução do programa "Requalificar III".

Orçado em 2,3 milhões de euros, tem como objetivo dar resposta às recomendações da UNESCO. Os trabalhos estão dependentes da captação de fundos comunitários, caso contrário, o vice-presidente confessa que será difícil concretizar os mesmos.

A Confraria do Bom Jesus do Monte pretende reabilitar a Casa dos Correios, o Apeadeiro do elevador e a zona envolvente. Outro dos desejos passa por criar um Centro Interpretativo do Bom Jesus que irá adotar o nome do arcebispo emérito D. Jorge Ortiga.

Os eventos culturais também não passaram ao lado do Bom Jesus, com destaque para o concerto da fadista Mariza e o Festival SEMIBREVE. Este último com regresso garantido em 2023.

Varico Pereira destaca também as "comemorações dos 140 anos do elevador" que cativaram mais de 400 estudantes de diferentes ciclos. Também a exposição "Estância Elevada" que esteve aberta 217 dias e recebeu mais de 30 mil visitantes, tendo viajado no elevador mais de 350 mil pessoas durante o ano transato.