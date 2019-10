25 anos depois, TAP despede-se dos Airbus A340

Por Carolina Rico 28 Outubro, 2019 • 13:32 Partilhar este artigo Facebook

A TAP despediu-se esta dos últimos quatro Airbus A340 a voar ao serviço da companhia aérea portuguesa.

Ao longo de 25 anos esta aeronave com quatro motores transportou mais de 12 milhões de passageiros para mais de 55 destinos nos cinco continentes.

Esta segunda-feira teve direito a despedida numa cerimónia interna, no hangar 6 da TAP, com presença de centenas de trabalhadores, revela a TAP em comunicado.

© TAP

No início dos anos 90, o modelo A340 era considerado um dos mais sofisticados e modernos aviões do longo curso e representava uma nova forma de viajar. As poltronas da classe Executiva, o bar com serviço exclusivo e o entretenimento individual que permitia a escolha de vários canais de vídeo e de áudio eram grandes inovações para a altura.

O Airbus A340 passa agora o testemunho aos aviões de última geração da Airbus: o A330neo e o A321 LR.