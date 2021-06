Número de contágios dispara em Sesimbra: 270 casos por 100 mil habitantes

© Orlando Almeida/Global Imagens

O presidente da Câmara de Sesimbra está preocupado com o aumento do número de novos casos de Covid-19 no concelho. Em declarações à TSF, Francisco Jesus refere que, em apenas uma semana, o aumento de contágios foi superior a 100%.

"Apesar dos números da DGS apontarem para 260 casos por 100 mil habitantes em 14 dias, nós já ultrapassámos ligeiramente esse número. Nos últimos dados, ao dia de hoje, já estamos com mais de 270 casos por 100 mil habitantes. A questão coloca-se, não apenas, por este número de casos, que já por si é preocupante face àquilo que é o panorama nacional, mas sobretudo porque passámos em sete dias do número de 107 casos para 260", alerta o autarca, sublinhando que houve um aumento superior a 100% na incidência de novos contágios.

Francisco Jesus explica que há infeções espalhadas por todo o concelho, localizado no distrito de Setúbal. "Há uma grande incidência [de novos casos] entre os mais jovens. Empiricamente já tínhamos essa informação, porque há uma série de turmas nos vários agrupamentos do concelho em confinamento. Há uma grande incidência nos jovens e nos estabelecimentos de ensino. Percebemos também que há um foco, com alguma dimensão, na comunidade piscatória", frise o presidente da Câmara de Sesimbra.

Francisco Jesus anunciou que a autarquia já pediu ajuda ao Governo para travar a progressão da doença no concelho de Sesimbra, tendo já seguido um e-mail para Ministério da Defesa e Ministério da Administração Interna com um pedido de reforço do número de efetivos para as ruas e as praias.

O autarca defende ainda que o concelho não deve avançar no plano de desconfinamento em curso, que prevê, por exemplo, o alargamento dos horários dos restaurantes e equipamentos culturais.