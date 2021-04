Está localizada no Arouca Geopark, património da UNESCO. Tem 175 metros de altura e 516 de comprimento. A nova ponte, que abre ao público na segunda-feira, promete ser uma das atrações do concelho de Arouca, no distrito de Aveiro.

Por TSF 30 Abr, 2021 • 21:58

Sem medo de alturas, a TSF foi até à maior ponte pedonal suspensa do mundo, em Arouca, 175 metros acima das águas do Paiva. Só abre ao público em geral na segunda-feira, mas esta quinta-feira já pode ser percorrida pelos habitantes da terra.

Ligando a margem de Canelas à de Alvarenga através de 516 metros de vão, o novo equipamento turístico do distrito de Aveiro tem ligação aos Passadiços do Paiva e situa-se 175 metros acima do rio, proporcionando vistas desimpedidas em todas as direções da paisagem através do gradil metálico que compõe o piso da ponte e as suas guardas laterais.

Os visitantes com comprovativo de morada em Arouca podem usufruir da experiência a título gratuito, se já tiverem o cartão-residente que por 5 euros lhes garante livre-trânsito durante três anos na ponte e nos Passadiços do Paiva, mas utilizadores oriundos de outros territórios terão que pagar 10 a 12 euros pelo bilhete de acesso, consoante a sua idade.

Nessa escala etária, e atendendo a que o acesso à ponte está interdito a menores de seis anos, crianças e jovens até aos 17 anos pagam 10 euros, assim como maiores de 65 anos, enquanto o bilhete para a restante população custa 12.