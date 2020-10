Nova linha de apoio aos lares começa a funcionar esta sexta-feira

A linha de apoio aos lares começa a funcionar já esta tarde © DGS

É uma linha diferente da SNS 24. Será dedicada exclusivamente aos lares. Uma forma de prevenir e arranjar soluções para situações mais críticas, para que seja feito um acompanhamento permanente das instituições evitando que as situações de risco se descontrolem.

É uma linha "para ajudar os lares a esclarecer dúvidas e a prestar informação, mas também a agilizar os contactos entre as diferentes entidades locais", revela a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Ana Mendes Godinho considera que desta forma entidades como a Proteção Civil, Saúde ou Segurança Social poderão mais rapidamente implementar medidas de prevenção e intervir nos casos em que seja necessário.

O call center vai ficar instalado na zona do Estádio do Algarve, entre Faro e Loulé, no local onde já está sediado o centro de despitagem da Covid-19. A ministra revela que do lado de lá do telefone estarão pessoas com várias formações e sempre um médico do Algarve Biomedical Center.

Ana Mendes Godinho explica que para esta linha podem ligar todos os lares do país. "Sejam lares do setor social ou privados. Vão estar 27 colaboradores a trabalhar para garantir capacidade de resposta", garante.

A linha de apoio aos lares começa a funcionar já esta tarde, sete dias por semana, 24 horas por dia. O número é o 700 20 70 70. Para que seja feito um acompanhamento permanente das instituições, evitando que as situações de risco se descontrolem.

