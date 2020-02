Mais de 90% dos idosos que vivem sós em Lisboa não têm acompanhamento institucional

Em Lisboa, 33% da resposta institucional é oferecida pela Santa Casa da Misericórdia © Pixabay

Há 85 mil idosos a viver sozinhos ou na companhia de alguém da mesma idade na cidade de Lisboa. Um projeto da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, designado Radar, recolheu dados de uma amostra de 30 mil destes seniores, e concluiu que 27 mil, ou seja, 92% destas pessoas não têm acompanhamento por parte de instituições.

É o jornal Público que avança esta sexta-feira com os números. De acordo com a publicação, as freguesias mais preocupantes são Belém, Benfica e Lumiar, onde 95% dos inquiridos não têm apoio social. No extremo oposto encontra-se a freguesia de Santa Clara, onde 15% dos idosos entrevistados são acompanhados.

No total da amostra, 66% são mulheres. As grandes dificuldades que elencam são a limpeza da casa, os cuidados de saúde e a realização de tarefas rotineiras.

Em Lisboa, 33% da resposta institucional é oferecida pela Santa Casa da Misericórdia.

Maria da Luz Cabral, responsável pelo projeto Radar, explica à TSF que 92% da amostra, ou seja, 27 mil idosos, não têm acompanhamento de instituições sociais porque não precisam. Ainda assim, "ficam agradados por saberem que em qualquer momento, a partir do informativo (uma linha gratuita) ou mesmo através do nosso e-mail podem entrar em contacto com os serviços que precisam e serem imediatamente apoiados".

"Agora não há necessidade", sublinha Maria da Luz Cabral, "mas é bom que exista um projeto como este disponível no futuro para ajudar os idosos".