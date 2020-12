A acusação a Rui Moreira, a escolha polémica para o SEF e outros destaques da Tarde TSF

O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira © Artur Machado/Global Imagens (arquivo)

A Tarde TSF fica marcada pela acusação do Ministério Público a Rui Moreira. O presidente da autarquia do Porto confirmou que foi acusado pelo MP de um crime de prevaricação no âmbito do caso Selminho, considerando "ser completamente descabida e infundada". O MP pede também a perda de mandato do autarca independente, informa o Jornal de Notícias na sua edição online.

As críticas à nomeação de Botelho Miguel também passaram pela Tarde TSF. A Associação dos Profissionais da Guarda assegura à TSF que o antigo comandante-geral, agora nomeado diretor do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), não deixa saudades na Guarda Nacional Republicana.

Do lado político, o CDS fala numa "série de trapalhadas". O partido, sem pôr em causa a competência profissional do tenente-general Botelho Miguel, não consegue perceber como é que Eduardo Cabrita escolheu um militar para liderar uma força policial civil como o SEF. Em declarações à TSF, João Almeida na poupa nas críticas. Por seu lado, o PAN fala em opção normal e o PSD, contactado pela TSF, diz não querer, para já, comentar a nomeação do Executivo liderado por António Costa.

E a pandemia de Covid-19 continua a não dar tréguas. Portugal registou esta sexta-feira a segunda morte relacionada com o coronavírus num doente entre os 10 e os 19 anos, segundo a Direção-Geral da Saúde.

Os lares já estão a fazer um levantamento sobre quem quer ser vacinado. Manuel Lemos, presidente da União das Misericórdias Portuguesas, disse à TSF que estão a contactar as famílias dos idosos e a dar conta do número de pessoas que querem ser vacinadas ao Ministério da Saúde.

E a Reportagem TSF, da jornalista Maria Augusta Casaca, passou pelo Algarve e pela ansiedade pela chegada da vacina: "Já tenho muita idade, mas posso viver mais uns dias."