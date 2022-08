A aldeia onde a EDP não entra, China promete exercícios com munições reais e outros destaques TSF

© Cortesia Cooperativa Eléctrica de Vilarinho

Fundada há 83 anos, a reboque da iniciativa do padre da aldeia, a Cooperativa Eléctrica de Vilarinho é uma das nove no país que ainda hoje levam luz à casa dos respetivos fregueses. Na época, foi a forma de romper a escuridão das noites rurais nesta aldeia do concelho de Santo Tirso, hoje é um refúgio de bons preços e serviços modernos. Podia ir mais longe, chegar a outros consumidores, "só que a lei não deixa". Domingos Rebelo, vice-presidente da Cooperativa Eléctrica de Vilarinho, lamenta à TSF que a lei não lhe permita ir mais longe, "expandir a atividade", é uma concessão para distribuir eletricidade à freguesia, foi assim que nasceu e, tudo indica, há de terminar do mesmo tamanho,- um exclusivo do 1600 habitantes da freguesia.

Em Espanha, os governos regionais e municípios estão a impor cortes no consumo de água por todo país, que vive a maior seca desde 1981 e tem as reservas de água em 40,4% da capacidade.

Por cá, sete municípios transmontanos vão receber 1,3 milhões de euros do Fundo Ambiental para não deixarem faltar água às populações que, normalmente, não são abastecidas pelas grandes barragens que servem os concelhos. Os protocolos foram assinados, esta quarta-feira, em Carrazeda de Ansiães, um dos concelhos abrangidos e que só tem água até outubro.

Nancy Pelosi já deixou Taiwan, mas ainda se sentem os efeitos da sua presença. As autoridades taiwanesas denunciaram a entrada esta quarta-feira de 27 aviões militares chineses no espaço de defesa aérea de Taiwan, após a visita à ilha pela líder do Congresso norte-americano, apesar das ameaças de Pequim.

Perante este cenário, o analista político Sonny Lo considera à TSF que a visita de Nancy Pelosi a Taiwan é uma bomba-relógio nas relações entre a China e os EUA e não tem dúvidas de que a presidente da Câmara dos Representantes foi mal aconselhada. Para o académico, que estuda assuntos de Macau, Hong Kong e Taiwan, estamos a assistir a uma resposta musculada e nunca antes vista por parte da China.

À TSF, Nelson Santos mostra-se satisfeito com a vida na ilha, onde vive há sete anos. O chefe de cozinha num restaurante português confessa que os taiwaneses falam sobre um eventual ataque, mas o que o preocupa são as sanções que já se fazem sentir.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, apelou aos governos de todo o mundo que tributem os lucros excessivos que as empresas petrolíferas estão a ter.

Ainda no que toca ao petróleo, a aliança OPEP+ decidiu aumentar no próximo mês em cem mil barris diários a sua oferta petrolífera, uma subida muito limitada em comparação com os meses anteriores.

Já o Ministério Público (MP) acusou o presidente da Câmara de Vila Franca do Campo, nos Açores, o socialista Ricardo Rodrigues, dos crimes de prevaricação e abuso de poder, segundo um despacho.

Na Islândia, uma fissura vulcânica irrompeu perto de Reykjavik, alertou o Gabinete de Meteorologia Islandês (IMO) quando vários meios de comunicação locais começaram a mostrar a lava a sair do solo.

Para o futebol, a Liga já tem medidas concretas para aumentar o tempo útil de jogo e reduzir o tempo da aplicação dos castigos a jogadores e clubes. Pedro Proença apresentou algumas medidas para a nova temporada de futebol.

O Futebol Clube do Porto está no mercado à procura de um novo guarda-redes. Ao que a TSF apurou, para além das sondagens a Samuel Portugal - já confirmada pelo Portimonense -, e Andrew Silva, os dragões estão também a avaliar Luiz Junior, guarda-redes de 21 anos do Famalicão. Com 54 jogos na Liga, o guardião famalicense é a prioridade dos dragões.