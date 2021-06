À beira do fim de semana, lisboetas anteciparam saídas da área metropolitana

© Lusa

Muitos dos que pretendiam sair da Área Metropolitana de Lisboa no último fim de semana acabaram por antecipar a viagem com a proibição imposta pelo Governo de entradas e saídas da região entre as 15 horas de sexta-feira e as 6 hora de segunda-feira.

A conclusão é da PSE, uma consultora de análise de dados que desenvolveu uma tecnologia para analisar a mobilidade dos portugueses e que a tem aplicado para perceber como nos temos movimentado desde o início da pandemia.

Paulo Caldeira, especialista da PSE neste tipo de análises, explica à TSF que as saídas da Área Metropolitana de Lisboa aumentaram 4% logo na segunda-feira da semana passada e a partir daí foi sempre em crescendo até mais 9% na quinta e na sexta-feira.

Pelo contrário, ao sábado e domingo as saídas da região desceram, o que faz com que no global dos sete dias da semana em análise as saídas da área metropolitana até tenham aumentado ligeiramente (+0,6%), sem grandes diferenças face ao que seria um período sem restrições, "em consequência da antecipação".

"Considerámos toda a semana para perceber quem é que antecipou os movimentos", detalha Paulo Caldeira, que acrescenta que as pessoas saíram na quarta, na quinta e na sexta-feira em vez de saírem durante o fim de semana".

Segundo a PSE, a medida do Governo "não conseguiu conter as saídas da região por parte dos seus residentes, que aproveitaram sobretudo os dias 24 e 25 de Junho para realizar as deslocações que tipicamente fariam no fim de semana".

Por outro lado, a proibição de circulação teve sobretudo efeito nas entradas de não-residentes na Área Metropolitana de Lisboa que no total da semana desceram 8,6% face a uma semana habitual.