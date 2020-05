"A brutalidade da perda" das famílias de quem morre, sem visitas, em tempos de Covid-19

© Pedro Correia/Global Imagens

A Provedoria de Justiça pede que se crie um plano especial de intervenção para ajudar as famílias de quem morre numa época em que não existem visitas nos hospitais e em que os funerais estão muitos limitados.

A recomendação foi enviada ao Governo e inclui, também, um pedido de medidas para os pais que têm os filhos neste período de pandemia.

A instituição liderada por Maria Lúcia Amaral detalha no texto da recomendação que recebeu "dezenas de queixas" em "desacordo" com as restrições dos hospitais no acompanhamento durante o parto, no direito de estarem perto do recém-nascido e no direito à amamentação.

A Provedoria acrescenta que há diferenças de interpretação entre hospitais das normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) e agora, numa nova fase de resposta à pandemia, valerá a pena reavaliar estas realidades, mantendo os cuidados com o contágio.



Agrava a "brutalidade da perda"



Num momento "diametralmente oposto ao nascimento", a provedora diz que na morte os problemas são outros mas também motivados pela pandemia.

Sem visitas quando estão internados, com Covid-19 ou outras doenças, muitos doentes passam os últimos momentos da vida numa "maior solidão que a pandemia causou no percurso de hospitalização".

"É razoável afirmar-se que a situação atual agravará especialmente, de modo definitivo e irremediável, o sofrimento de quem parte e, do mesmo modo e correlativamente, o de quem, por razões de parentesco ou de amizade, mais sente essa dor como sua", descreve a recomendação enviada ao Governo.

"Num segundo momento, o modo como a dor dos familiares e amigos sobrevivos é partilhada e vivida, designadamente no curso dos vários rituais instituídos, muitas vezes no plano religioso mas sempre no antropológico e cultural, tem-se demonstrado como estando sujeito a fortíssimas restrições, que aumentam a brutalidade daquela perda".

Razões que levam a Provedoria de Justiça a defender que seja criado "um plano especial de intervenção, sinalizando e oferecendo apoio às famílias das pessoas falecidas durante este período de especiais restrições, no acesso e visita antes da morte, como na realização de funeral, em termos que permitam minimizar ou sanar os danos assim causados".

