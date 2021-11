A "calúnia" de Ventura contra Mortágua, o caminho "sinuoso" de Portugal rumo ao Qatar e outros destaques TSF

André Ventura, deputado do Chega © LUSA

Para já, a União Europeia afasta a hipótese de avançar com ações militares contra a Bielorrússia, embora acuse o regime do Presidente Alexander Lukashenko de levar a cabo uma guerra híbrida, ao organizar travessias aéreas de pessoas de vários países do Médio Oriente, para a Bielorrússia, que são posteriormente "empurradas para as fronteiras" da Polónia e de países do Báltico. Saiba tudo o que está em causa, aqui.

Ventura republicou, no Twitter, um 'post' da espanhola Cristina Seguí, uma comentadora em meios digitais que esteve ligada ao partido de extrema-direita Voxx, que acusa Mortágua de receber dinheiro do BES. Agora, a deputada Mariana Mortágua vai processar o líder do Chega por difamação. Conheça os contornos da história, aqui.

"Os caminhos mais sinuosos levam aos desfechos mais desejados." É assim que Cristiano Ronaldo reage à derrota de domingo da seleção nacional, frente à Sérvia. Pode ler aqui as palavras do capitão português.

Também Fernando Santos prova que ainda acredita: "Vamos estar no Qatar." Foi a promessa deixada pelo timoneiro da seleção nacional, numa recusa de desistir do Mundial de 2022.

As palavras de esperança seguem-se ao balde de água fria de domingo à noite. Portugal perdeu com Sérvia e caiu para o play-off do Mundial 2022. Aqui tem acesso ao resumo da partida.

Não pode perder ainda o relato dos golos que pontuaram a noite. Para ouvir aqui, com a marca TSF, claro.

No desporto mundial, há outra história que está a gerar perplexidade da comunidade internacional. Uma tenista chinesa desapareceu sem deixar rasto após acusar um ex-funcionário do Governo chinês de violação. Leia aqui a história na origem do movimento lançado nas redes sociais com a pergunta 'Onde está Peng Shuai'.

A polícia antiterrorismo britânica deteve, no domingo, três homens no âmbito da investigação sobre uma explosão de um carro junto ao Liverpool Women's Hospital, que matou uma pessoa. As autoridades acreditam que o carro envolvido era um táxi, que explodiu pouco depois de chegar ao hospital no noroeste de Inglaterra. Conheça todos os desenvolvimentos desta história.