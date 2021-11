Esta casa "roda mesmo". E nunca perde a luz de vista

© Paulo Catrica

É uma casa que roda sobre ela própria. O objetivo é aproveitar a energia solar, sem comprometer os sistemas elétrico e de águas. Por isso, para manter a estabilidade de ambos, a casa roda, no máximo, três vezes em cada sentido.

A explicação é do arquiteto Pedro Bandeira, professor de Arquitetura na Universidade do Minho, que acrescenta que o "comportamento" da casa varia, conforme estejamos no verão ou no inverno. Durante a estação fria, ela "anda atrás do sol, porque queremos as casas mais quentes". No verão, "faz exatamente o contrário", isto é, "tem um alçado mais exposto, que acaba por fugir ao sol, para não termos de usar ar condicionado ou ventilação mecânica para arrefecer a casa".

Nesta Casa Rotativa, como noutras obras, a luz é um elemento determinante para Pedro Bandeira. Agora, a ideia é "dar continuidade a este projeto, numa dimensão mais pequena". Quer isso dizer que vão nascer mais "casinhas rotativas"? O arquiteto sorri: "Nós gostávamos que sim! Até porque nem sai muito caro. A base que tínhamos foi de 120 mil euros; conseguimos construir a 870 euros o metro quadrado, uma coisa quase impensável hoje."

O júri do Prémio Sustentabilidade e Inovação escolheu a Casa Rotativa por unanimidade e considerou que os projetistas exploraram "de forma notável, a questão da relação do movimento com a arquitetura".

Para Gonçalo Byrne, presidente da Ordem dos Arquitetos, o projeto "avança simultaneamente na linha da arquitetura vernacular dos faróis, ou moinhos de vento e das investigações de engenhos solares do início do século XX, apresentando um edifício-engenho igualmente mágico e útil em matéria de sustentabilidade".

O prémio é entregue amanhã, 18 de novembro.