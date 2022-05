A confiança no acolhimento de refugiados foi "minada" em Setúbal

Mónica Farinha, presidente do Conselho Português para os Refugiados © Leonardo Negrão / Global Imagens

A presidente do Conselho Português para os Refugiados considera grave o que está a ser relatado sobre o acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal.

Mónica D'Oliveira Farinha diz à TSF que, não só foram ignoradas as melhores práticas, como é inédito, em Portugal, serem os próprios acolhidos a denunciar essas más práticas.

Quanto aos procedimentos, eles existem, e estão previstos na lei de asilo.

No caso da guerra da Ucrânia, seguem-se regras especiais a partir da experiência adquirida nos últimos anos, especialmente depois do agravamento da crise dos migrantes vindos do norte de África e da Ásia, via Itália e Grécia.

A presidente do Conselho Português para os Refugiados, garante que, em nenhuma circunstância, os antagonistas devem ser forçados a conviver, durante processo de acolhimento, independentemente da nacionalidade.

Mas o problema principal que está a ser colocado com o caso de Setúbal, é a falha na proteção de dados pessoais.

Uma falha que coloca em causa a confiança em todos os que participam no processo.

Mónica D'Oliveira Farinha reconhece que há vários problemas jurídicos neste caso, mas o problema político dificulta a resolução do assunto.

No caso do Conselho Português de Refugiados, a presidente diz que não é hábito trabalhar com as associações de imigrantes, mas que está sempre a recrutar intérpretes não profissionais, entre os migrantes e refugiados acolhidos em Portugal.

Só no ano passado, os 1400 pedidos de acolhimento em Portugal, chegaram de 80 nacionalidades diferentes, e de idiomas, quase todos diferentes.

Mas o recrutamento de intérpretes obriga a compromissos de confidencialidade muito claros.