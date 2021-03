"A correr extremamente bem." São João recupera listas de espera para doentes não Covid

O Hospital de São João está a recuperar as listas de espera para doenças não Covid © Artur Machado / Global Imagens

No Hospital de São João, no Porto, a recuperação das listas de espera para doenças não Covid já está a ser feita e com bons resultados. A garantia foi dada pelo presidente do conselho de administração do hospital, Fernando Araújo, que esteve na emissão especial da TSF para assinalar o primeiro ano da doença em Portugal e garantiu que o centro hospitalar tem feito de tudo para não deixar as outras doenças para trás.

"Está a correr extremamente bem. Neste momento tentamos fazer algo diferente do que fizemos na primeira vaga, em que tivemos de suspender toda a atividade. Durante o verão organizámo-nos para que, no outono e inverno, não tivéssemos de suspender toda a atividade", explicou à TSF Fernando Araújo.

Já quanto ao desconfinamento, Fernando Araújo pede cautelas na Páscoa.

"Face à redução que temos tido do número de doentes internados em cuidados intensivos há condições para, de uma forma muito controlada e ponderada, baseada num plano que seja transparente, termos uma Páscoa com mais abertura do que aquela que eventualmente poderemos ter pensado. Mas o exemplo do Natal não podemos esquecer, ainda não temos um nível de vacinação que nos deixe seguros e ainda há um desconhecimento grande relativamente a outras variantes", acrescentou o presidente do conselho de administração do Hospital de São João.

