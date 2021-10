A crise depois do chumbo do OE2022, uma rede de falsificação de arte na prisão e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa, acompanhado pelo ministro de Estado e das Finanças, João Leão, depois do Parlamento ter rejeitado a proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), na Assembleia da República © Mário Cruz/Lusa

Por TSF 28 Outubro, 2021 • 12:54 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

E depois do chumbo? Os líderes parlamentares reuniram-se esta quinta-feira às 10h30 para reorganizar os trabalhos parlamentares, horas depois de o Orçamento do Estado para 2022 ter sido chumbado na Assembleia da República. A TSF está a acompanhar os desenvolvimentos em direto. Pode acompanhar aqui ao minuto.

No mesmo plano, em entrevista na Manhã TSF, com Fernando Alves, o secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, Tiago Antunes, garantiu que o Executivo socialista quer colocar em prática o aumento do ordenado mínimo, bem como outras medidas que estavam contempladas no OE para 2022. "O Governo está em exercício de funções, na plenitude das funções, e aquilo que puder fazer fará. Temos dito sempre: 'palavra dada, palavra honrada'", garante.

A TAP e a CP poderão ficar mais vulneráveis sem as injeções previstas na proposta de Orçamento do Estado agora chumbada. Ao todo, estava previsto um capital de 2,8 mil milhões de euros para as duas empresas. Em entrevista na Manhã TSF, com Fernando Alves, Tiago Antunes, secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro, admitiu: "Vamos ter de encontrar mecanismos para garantir a viabilidade e a sustentabilidade dessas empresas, que são essenciais ao funcionamento do país."

A Comissão Europeia quer "avaliar a situação com as autoridades portuguesas", depois da rejeição do Orçamento do Estado para 2022, na Assembleia da República. O vice-presidente da Comissão Europeia, Valdis Dombrovskis, afirma que "as consultas" que vão agora ter lugar com o governo ajudarão a "decidir como vamos avançar", dentro dos vários cenários possíveis.

A PJ desmantelou uma rede de falsificação de obras de arte. Entre os mestres identificados há obras de Cruzeiro Seixas, Mário Cesariny ou Malangatana. Em comunicado, a diretoria do Norte da Polícia Judiciária faz saber que a operação decorreu na região do Porto. Foi detido um comerciante suspeito de burla e apreendidas mais de duas dezenas de quadros.