A culpa, a politica e o sexo para explicar a economia

Luís Aguiar-Conraria

É um dos cronistas mais seguidos em Portugal. Escreve no Expresso, mas no livro que agora serve de mote à conversa, na Tarde TSF, há ideias que já serviram para crónicas no Público, na Rádio Renascença e no Observador.

Em todas as crónicas o humor é uma ferramenta para explicar o país e o funcionamento da economia. Mas também para revelar como funciona a mente humana.

Luís Aguiar-Conraria é professor de economia da Universidade do Minho, doutorou-se em Cornell, nos Estados Unidos, e gosta de ler. Sobre a economia e sobre as pessoas.

Admite, durante a conversa, que se diverte nestas leituras de estudos sobre a forma como o comportamento humano influencia o mundo que temos.

No livro "A culpa vive solteira" diz que é uma característica portuguesa, mas não sabe o suficiente para dizer se há mais países assim.

Na conversa, também explica porque é que ovos e sexo são boas ferramentas para explicar a micro e a macroeconomia.

Na entrevista, na Tarde TSF, há ainda espaço para explicar como é que as mal-amadas redes sociais são ferramentas interessantes para construir um artigo de opinião num jornal de referência.