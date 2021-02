A data para o plano do desconfinamento, as homenagens a Quintana e outros destaques na TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta sexta-feira, que o Governo vai divulgar o plano para o desconfinamento no próximo dia 11 de março. No final da reunião do Conselho de Ministros, o chefe do Executivo revelou que não há nenhuma alteração às restrições impostas para os próximos 15 dias e que ainda é cedo para pensar no alívio das regras em vigor.

O mundo do desporto está de luto pela morte do guarda-redes de andebol, Alfredo Quintana, titular da baliza do FC Porto e da seleção nacional. O jogador de 32 anos estava internado há vários dias depois de ter sofrido uma paragem cardiorespiratória durante um treino dos dragões. As homenagens sucedem-se.

Nesta sexta-feira, a TSF entrevistou em exclusivo a líder da oposição da Bielorrússia, país do leste da Europa mergulhado numa crise política. Na semana que antecede a sua visita a Portugal, Sviatlana Tsikhanouskaia afirma que Lukashenko "é um ditador cruel".

Do outro lado do Atlântico, os serviços secretos dos EUA divulgaram um relatório que acusa o príncipe herdeiro saudita de ter planeado a morte do jornalista Jamal Khashoggi.

Em Lisboa, os clubes noturnos históricos, Jamaica, Tokyo e Europa vão mudar-se para o Cais do Gás. A inauguração está agendada para o final do ano.