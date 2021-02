"A decorrer a bom ritmo." Cerca de 20% dos militares da GNR já foram vacinados 

Na capital, o centro clínico da GNR está a vacinar também elementos da PSP © José Sena Goulão/Lusa

Entre 15 a 20% dos militares da GNR já foram vacinados contra a Covid-19 e a responsável pelo processo de vacinação da Guarda Nacional Republicana, Liliana Rocha, tem a expectativa de que a vacinação dos militares vai continuar dentro do planeado, apesar de o coordenador da task force, o vice-almirante Gouveia e Melo, ter admitido a redefinição das prioridades, tendo em conta a falta de vacinas.

A médica e major Liliana Rocha assegura que o plano de vacinação está a correr como previsto e assim vai continuar.

"O nosso planeamento tem em conta o número de vacinas que vamos receber, está a decorrer a bom ritmo e dentro do previsto. Houve distritos que já receberam e outros que vão receber esta semana e na próxima, isso está previsto e planeado por nós. Temos tudo planeado e sabemos quais são os distritos que já receberam, segundo a nossa indicação e aquilo que coordenámos com a task force, e os que vão receber esta semana e na próxima", explicou à TSF Liliana Rocha.

A responsável pelo processo de vacinação da GNR revelou que, esta semana, serão entregues vacinas em Leiria, Portalegre e Viseu 00:00 00:00

Na capital, o centro clínico da GNR está a vacinar também elementos da PSP da Área Metropolitana de Lisboa e a vacinação está a correr a bom ritmo.

"Ontem tínhamos vacinadas, aqui no nosso centro de vacinação, 4146 pessoas, dos quais 1326 são profissionais da GNR e da PSP são 2820. Começou no dia 12 e vai até domingo, dia 21. Nestes dez dias vacinámos cerca de 600 a 700 por dia e vamos vacinar cerca de 1400 elementos da GNR e cerca de 4500 da PSP, ou seja, andaremos à volta dos 6 mil profissionais vacinados pelo nosso centro", afirmou a responsável pelo processo de vacinação da Guarda Republicana.

Este é o único centro que está a vacinar também elementos da PSP e, por isso, quanto a números nacionais, a major Liliana Rocha só pode dar os da GNR.

"No total, a GNR no resto do país tem um total de cerca de 3500, são 3418. São, neste momento, entre 15 a 20%", revelou Liliana Rocha.

Estão definidos critérios para a ordem de vacinação dos militares da GNR e Liliana Rocha acredita que vai ser possível vacinar nas próximas semanas todos os militares incluídos na primeira fase.

"As nossas prioridades estão definidas já desde a diretiva do comando que foi emanada dia 16 de janeiro e os militares estão agrupados em diferentes linhas de prioridades com base nisso que foi definido. Temos uma primeira linha e estamos certos de que chegaremos a todos agora, ainda durante estas semanas, e está relacionado com os critérios operacionais", acrescentou a responsável pelo processo de vacinação da Guarda Republicana.

