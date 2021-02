A contração da pandemia, novo incidente com Boeing 777 e outros destaques da Manhã TSF

© Leonardo Negrão/Global Imagens

Há boas notícias para Portugal: o INE regista uma "diminuição acentuada" de novos casos desde o fim de janeiro. A média diária de contágios esta semana foi mesmo a mais baixa desde outubro. Saiba tudo aqui.

Em três meses, mais do que duplicou o número de interessados em receber a vacina, revela uma sondagem da Aximage para a TSF, DN e JN. A sondagem também permite concluir que mais de metade da população considera que os políticos não devem ter prioridade na vacinação, como lhe conta, aqui, a TSF.

A Comissão Nacional de Eleições faz um aviso controverso, que assenta nas mudanças à Lei Eleitoral dos Órgãos das Autarquias Locais aprovadas em 2020 pelo PS e PSD. Os movimentos independentes podem ser acusados de fraude por utilização de nomes e símbolos semelhantes. Confuso? A TSF esclarece-o aqui.

Partia de Hong Kong com destino a Madrid, mas interrompeu a viagem por precaução depois de se descobrir que um dos sensores controlo do motor estava a funcionar incorretamente. Saiba tudo sobre o Boeing 777 obrigado a aterrar de emergência, aqui.

"Não é só a mim que o Sporting está a surpreender. É a todo o universo do futebol." A declaração é do atual selecionador da Venezuela e antigo treinador do Sporting e do FC Porto. Leia a entrevista da TSF com José Peseiro.