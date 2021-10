À descoberta dos vestígios da muralha de Alverca

Portugal tem cerca de 200 castelos ao longo do seu território © Direitos Reservados

A Manhã TSF esteve, esta quinta-feira, em reportagem, em Alverca, junto à muralha do castelo, na data em que se assinala o Dia Nacional dos Castelos. Nesta cidade terá existido, no século XII, um castelo do qual hoje restam apenas alguns vestígios, que resistiram ao terramoto de 1755.

A TSF esteve à conversa com Margarida Valla, arquiteta doutorada em História de Arte, com uma tese em Fortificações Modernas, com a presidente da Associação Portuguesa dos Amigos dos Castelos, Joana Balsa de Pinho; e com o arqueólogo Clementino Amaro.

Desde 1984 que se comemora o Dia Nacional dos Castelos se comemora em outubro. A data oficial de 7 de outubro foi estabelecida em 2003, com o objetivo de promover iniciativas que incentivem à reflexão sobre o património fortificado em Portugal, que conta com perto de 200 castelos.