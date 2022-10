A Educação em debate, turismo bate recordes e outros destaques TSF

O ministro da Educação, João Costa, intervém no debate na Assembleia da República © José Sena Goulão/Lusa

Por TSF 14 Outubro, 2022 • 13:01 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O ministro da Educação, João Costa, está, esta sexta-feira, na Assembleia da República, para o debate com as bancadas parlamentares sobre as políticas do Governo no setor.

Antes, no Fórum TSF João Costa admitia ​​que se a "cadência" mensal de pedidos de horários for "constante", o país pode "estar sempre" com falta de professores, mas assinala que este ano letivo começou "com serenidade e tranquilidade".

Agosto foi, até agora, o melhor mês de sempre para o turismo em Portugal, confirma esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística. Os proveitos de agosto nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram os 797 milhões de euros, um valor nunca atingido pelos hotéis em Portugal.

Eurico Brilhante Dias, líder da bancada parlamentar do PS, é o convidado do Em Alta Voz, entrevista da TSF e do Diário de Notícias.

Os advogados estão proibidos de prestar, direta ou indiretamente, aconselhamento jurídico "ao governo de Moscovo ou a pessoas coletivas, entidades ou organismos estabelecidos na Rússia". A Amnistia Internacional alerta para a necessidade de garantir que quem precisa de ajuda não fica sem ela.

Para receber o Benfica há também uma novidade no Campo da Mata, um cuidado especial por parte do Caldas Sport Clube. Um novo relvado instalado em contrarrelógio, colocado a uma segunda-feira, antes do primeiro treino da semana, à vista de todos, sócios, jogadores, equipa técnica.

A seleção portuguesa feminina de futebol vai defrontar o vencedor do embate entre Camarões e Tailândia no 'play-off' Intercontinental, em 22 de fevereiro de 2023, em Hamilton, num embate em que estará em jogo a presença no Mundial2023. Francisco Neto, em declarações à TSF, avisa que "o ranking pode não refletir o real valor das equipas".

Vem aí o maior evento político da China e dele deve sair mais um passo para a eternização de Xi Jinping no poder. O jornalista António Caeiro, autor de vários livros sobre o país, diz que o líder do Partido Comunista poderá "literalmente ficar no poder enquanto tiver força e saúde".

O chefe da diplomacia japonesa considerou esta sexta-feira "uma provocação" a frequência de lançamento de mísseis pela Coreia do Norte, e admite resposta. Já a Coreia do Sul anunciou esta sexta-feira as primeiras sanções contra a Coreia do Norte em cinco anos.

Os Neandertais coexistiram com os humanos modernos em vários lugares da atual França e no norte da Espanha durante mais de 2000 anos, período em que estas duas espécies humanas tiveram tempo de se misturar, segundo um modelo científico.

O serviço de streaming Netflix vai lançar em novembro uma nova modalidade de subscrição com publicidade, por um preço de 5,49 euros mensais, apresentando um número limitado de filmes e séries e impossibilitando descarregar conteúdos.