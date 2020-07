A escola ganhou "credibilidade" com a pandemia

© Orlando Almeida/Global Imagens

As escolas saíram reforçadas dos primeiros meses da pandemia em termos de credibilidade social, de acordo com a opinião do professor José Augusto Pacheco, da Universidade do Minho.

Entrevistado na Semana do Estado da Nação da TSF, este especialista na área da educação reconhece que as escolas souberam responder de forma urgente com soluções que eram, também, urgentes.

José Augusto Pacheco é professor universitário, trabalha na formação dos próximos professores e no estudo dos problemas da escola.

No diagnóstico que faz dos meses de pandemia aponta para uma aceleração do processo de digitalização, mesmo dizendo que não será a única solução para os problemas levantados pela doença no funcionamento das escolas.

O professor José Augusto Pacheco sublinha que a presença de alunos nas escolas "faz parte da natureza humana da escola, e não pode ser substituída por dispositivos tecnológicos de qualquer espécie".

Outra tendência que a pandemia acelerou foi a preocupação com a cidadania.

"A cidadania tem de adquirir uma maior visibilidade", por exemplo, nos debates diários na escola, defende José Augusto Pacheco.

Este especialista da Universidade do Minho não antecipa uma rutura causada pela aposentação de professores nos próximos tempos.

"Não será um problema, a inexistência de professores", assegura José Augusto Pacheco, detalhando que as instituições responsáveis pela formação dos docentes estão empenhadas no processo.

Conclui este investigador que "os jovens que terminam o secundário começam a ver no ensino, uma saída profissional".