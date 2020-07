À espera do comboio. Autarca e utentes denunciam atraso na modernização da Linha do Oeste

Obra de modernização da Linha do Oeste, lançada há um ano, continua sem sair do papel © Rui Coutinho

A obra de modernização da Linha do Oeste, lançada há um ano, continua sem sair do papel. O investimento no troço Mira Sintra Meleças - Torres Vedras aguarda visto do Tribunal de Contas e para a intervenção entre Torres Vedras e Caldas da Rainha não há ainda concurso público. Os utentes criticam os atrasos no projeto e o autarca de Caldas da Rainha manifesta-se preocupado com o eventual desperdício de fundos comunitários. Tinta Ferreira lembra que o concurso público para a requalificação da Linha do Oeste entre Torres Vedras e Caldas da Rainha estava anunciado, pelo Governo, para 2019. "Estamos mesmo no limite. E isso, obviamente, preocupa-me", afirma à TSF.

Nas contas do presidente da Câmara, "mesmo que o concurso fosse aberto hoje", só no primeiro semestre de 2021 aconteceria a adjudicação da obra, que tem um prazo de execução de 24 meses, logo, "o risco" de se prolongar até 2023 é, para Tinta Ferreira, "muito grande". "E não sei se do ponto de vista de fundos comunitários se há a garantia absoluta de que a verba que financia esta obra fica garantida se o prazo da obra derrapar ou se houver algum atraso", analisa.

Tinta Ferreira, que é vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste, identifica atrasos em todo o projecto de modernização e electrificação da Linha do Oeste - e diz que o Governo anterior, já liderado por António Costa, apontou 2020 como o ano de conclusão dos trabalhos.

Também a comissão de defesa da Linha do Oeste lamenta a derrapagem de prazos, mas, sobretudo, o adiamento de uma solução de futuro. O porta-voz José Rui Raposo considera que a tracção eléctrica "é fundamental" para "trazer mais passageiros". De outra forma, conclui, "a Linha morre a pouco e pouco".

A adjudicação da empreitada entre Mira Sintra Meleças e Torres Vedras, no valor de 61 milhões de euros, aguarda visto do Tribunal de Contas.



Ao todo, segundo a Infraestruturas de Portugal, a modernização da Linha do Oeste, com electrificação, compreende um investimento de 155 milhões de euros.