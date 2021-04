A "esperança" de Costa e Lacerda Sales, superlua cor-de-rosa esta noite e outros destaques TSF

O primeiro-ministro, António Costa © Hugo Delgado/Lusa

Já não acontecia desde agosto, mas esta segunda-feira Portugal não registou qualquer morte associada à infeção por Covid-19. Há mais 196 casos da doença esta segunda-feira face ao último boletim epidemiológico.

Perante estes números, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Lacerda Sales, falou à TSF de uma "recompensa" pelo "enorme sentido cívico" dos portugueses. Mas reforça que é preciso manter "todas as cautelas" para não voltarmos para trás.

Já António Costa diz ter "esperança" que a próxima reunião do Infarmed confirme o "bom caminho" para que o país possa avançar para o último passo do desconfinamento.

Em Valença, onde esteve esta segunda-feira, o primeiro-ministro foi recebido com protestos por mais de uma centena de comerciantes que exigiram a "reabertura imediata" das fronteiras com a Galiza.

Na mesma cidade do distrito de Viana do Castelo, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, protagonizou uma acesa troca de palavras com membros da Comissão de Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, que exigiam a valorização profissional à chegada do comboio elétrico a Valença.

Numa altura em que a evolução epidemiológica se mostra positiva, sabe-se que o défice das contas públicas atingiu 2,26 mil milhões de euros entre janeiro e março, num agravamento de quase 2,4 mil milhões face ao mesmo período de 2020.

Esta noite, se olhar para o céu, vai poder ver uma superlua cor-de-rosa. O Observatório Astronómico de Lisboa e a NASA precisam que o corpo celeste se encontrará em fase de Lua Cheia às 04h32 (hora de Lisboa), 23h32 nos EUA. É a essa hora que quererá estar mais atento aos céus, já que, depois desta superlua, só terá mais uma em 2021, a 26 de maio.

A Operação Marquês também continua a dar que falar. O Ministério Público vai abrir um inquérito à distribuição inicial do processo na fase de investigação, em 2014.