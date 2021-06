© EPA

Marcelo Rebelo de Sousa defende que "a Europa não é uma ideia teórica ou abstrata". Numa visita de Estado à Bulgária, e no rescaldo da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, o Presidente da República sublinha que "a Europa só é forte se a vida dos europeus melhorar".

Para o chefe de Estado português, "o papel dos chefes de Cstado deve ser um papel de pilares de estabilidade, garantindo uma referência neste tempo que é um tempo pós-crise, mas que é um tempo de legítimas expectativas económicas e sociais".

Sobre a conversa que teve com o Presidente da Bulgária, Rumen Radev, Marcelo Rebelo de Sousa adianta que os chefes de Estado falaram "das relações entre os dois países" e concluíram que "podemos fazer mais na juventude, nas escolas, na cultura, nas energias renováveis, no digital, ma ciência, na inovação, na tecnologia, nas infraestruturas e na colaboração entre empresas".

O Presidente da República acrescenta que os dois líderes falaram também sobre a necessidade de construir "uma Europa mais unida, mais justa, mais forte economicamente para poder ser mais forte no mundo, com os seus vizinhos próximos ou longínquos".

Outro tema abordado foi as migrações "e de como a melhor maneira de enfrentar as migrações é criar parcerias e cooperação com as sociedades de onde vêm esses migrantes", sustenta.

Marcelo assegura que Portugal e a Bulgária têm "convergência de pontos de vista" e que do diálogo "resultou uma aproximação muito grande de posições entre presidentes, entre Estados, entre povos".

O chefe de Estado assegura que este encontro é "apenas um passo numa conversa que vai continuar ao longo dos últimos tempos".

Vacinas e natalidade

Sobre a vacinação em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa lembra que "quase 6 milhões e meio de portugueses têm alguma proteção ou uma proteção muito substancial por causa da vacina".

Já em relação ao envelhecimento da população portuguesa, o chefe de Estado não esconde a "preocupação", já que "os estudos mostram que este é dos domínios em que as previsões são mais pessimistas".

Marcelo sublinha que o aumento da natalidade "é difícil", "porque é lento na produção de efeitos" e porque a tarefa de criar condições estruturais que favoreçam a natalidade também não é simples, o que cria "problemas de dinamismo social, injustiça e desigualdade social, gueto social nos mais velhos e de incompreensão e frustração nos mais jovens".

Plano de Recuperação e Resiliência da Bulgária

Sobre o Plano de Recuperação e Resiliência da Bulgária, o Presidente Rumen Radev sublinha que este não se trata apenas de uma verba, mas sim de "um investimento de futuro para o país".

Para Radev, as prioridades do plano são a "modernização do país", "criar condições para o crescimento económico", "facilitar a introdução de tecnologias universais", a "eficiência energética" e "verbas para a saúde e para a educação".

