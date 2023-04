A falta de combustível no navio Mondego, sismo na ilha de Sumatra e outros destaques TSF

A Marinha garante que o navio Mondego está operacional © João Homem Gouveia/Lusa

A investigação da Marinha ao incidente que levou o navio Mondego a ser rebocado, na semana passada, concluiu que a causa da alegada avaria foi a falta de combustível no tanque que abastece os motores e geradores. O navio já voltou a navegar, disse, esta segunda-feira, a Marinha em comunicado.

No Oeste da Indonésia, um sismo de magnitude 6.1 na escala de Richter abalou a zona da ilha de Sumatra.

A ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes, explicou a contratação de duas empresas e que o plano do Governo sempre foi monitorizar os preços, ao mesmo tempo em que são acompanhados os custos ao longo da cadeia de produção. Em declarações à TSF, a ministra garantiu que o trabalho destas duas empresas não é incompatível com as funções da ASAE e da Autoridade da Concorrência.

A semana arrancou com temperaturas típicas de junho, mas irá terminar com valores mais baixos e com possibilidade de chuva no Norte e Centro do país, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

Apesar de parecer verão, a Autoridade Marítima Nacional lembra que, nesta época do ano, ainda se verifica "um mar de inverno" e a "esmagadora maioria" das praias não se encontram vigiadas.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou o Chief Financial Officer da TAP de ter mentido na Comissão Parlamentar de Inquérito que teve início na última semana e desafiou o ministro das Finanças e o primeiro-ministro a tomarem uma posição sobre a "falta à verdade" de Gonçalo Pires.

Na NATO, vive-se uma "semana histórica". A Aliança Atlântica contará, a partir desta terça-feira, com o 31.º Estado aliado após a conclusão das formalidades para a adesão da Finlândia.

Os Estados Unidos acreditam que o balão-espião chinês abatido no espaço aéreo norte-americano no início de fevereiro conseguia captar imagens, sinais e dados de inteligência de várias bases militares do país, reenviando-os em tempo real para Pequim.

Por 19 euros à hora ninguém quis ser médico de família em Ponte do Rol, mas a Junta de Freguesia do concelho de Torres Vedras paga mais 11 euros e assim há consultas duas manhãs por semana. O autarca e o médico gostariam que fosse mais tempo, mas o Governo não vê necessidade.

Quatro astronautas vão viajar até à lua pela primeira vez desde 1972, na missão Artemis 2. O objetivo é dar a volta à Lua, sem pousar, durante dez dias.

"Indiana Jones e o Marcador do Destino", o novo filme da saga protagonizada por Harrison Ford, vai ter estreia mundial na 76.ª edição do Festival de Cannes, a decorrer de 16 a 27 de maio, anunciou o festival. O ator vai ser homenageado por ter desempenhado "alguns dos papéis mais icónicos no cinema".